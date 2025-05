Aggredisce la madre e all’arrivo degli agenti li colpisce con calci, arrestato 30enne di Gallipoli

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 30 anni di Gallipoli poiché ritenuto autore di maltrattamenti verso familiari e resistenza a pubblico ufficiale, aggravati da lesioni personali inflitte ai congiunti e agli agenti intervenuti.

Nei giorni scorsi i familiari del 30enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, avevano presentato alcune denunce in conseguenza alle reiterate minacce subìte e per i continui ammanchi di denaro utilizzati per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Gallipoli, nella sola giornata di ieri, hanno svolto tre interventi presso il domicilio delle vittime, constatando, nel corso dei primi due, i segni dei danneggiamenti arrecati dall’uomo all’interno dell’abitazione, mentre, durante il terzo intervento, i poliziotti hanno sorpreso l’indagato nell’atto di aggredire fisicamente e verbalmente i congiunti, costringendo, nello specifico, la madre a rinchiudersi a chiave in una stanza.

Infine, non riuscendo a raggiungerla, ha poi sfogato la sua rabbia contro gli arredi esterni.

Nello stesso momento, l’uomo ha anche opposto resistenza verso gli agenti che gli si sono avvicinati con l’intenzione di contenerlo e accompagnarlo all’interno dell’autovettura di servizio.

Nel tentativo di svincolarsi ha sferrato diversi calci e spintoni agli agenti, causando il ferimento degli operatori della volante.

Viste le condotte accertate e sentito il magistrato di turno, il 30enne è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola di Lecce”, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.