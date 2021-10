Prima del controllo si disfa di tre involucri con dentro 70 grammi di cocaina. 30enne finisce in carcere

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato all’arresto di una persona.

Nello specifico a Porto Cesareo, i militari della Stazione locale hanno tratto in arresto il 30enne Italo Venere.

L’uomo, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura, alla vista degli uomini della “Benemerita”, ha accelerato e durante la fuga si è disfatto di tre involucri, lanciandoli dal finestrino, per poi fermarsi per il controllo.

I Carabinieri dopo aver recuperato i contenitori, li hanno controllati e rinvenuto all’interno degli stessi cocaina per un peso complessivo di 70 gr.,

La droga è stata sottoposta a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, associato presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli altri controlli

Nel corso delle verifiche, inoltre, tre persone sono state segnalate per guida in stato di ebbrezza alcolica e sette per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Infine è stato disposto il sequestro, a carico di ignoti, di due richiami per uccelli elettronici utilizzati nella caccia di genere e vietati, occultati tra la vegetazione delle campagne site Località Corti Vetere di Porto Cesareo.