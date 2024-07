31enne di Campi Salentina arrestato dopo un rocambolesco inseguimento, feriti i Carabinieri

Ieri pomeriggio, un 31enne di Campi Salentina è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, alla vista dei militari durante un controllo del territorio sulla provinciale che collega Novoli a Salice Salentino, ha assunto un atteggiamento sospetto e si è dato a precipitosa fuga a bordo della sua auto.

Ne è nato un rocambolesco inseguimento a forte velocità che ha messo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. Il fuggitivo, nel tentativo di seminare i Carabinieri, ha guidato in maniera spericolata l’auto, creando disagio e paura sulla strada. La sua corsa è terminata all’ingresso di Campi Salentina quando, dopo aver urtato un’altra vettura con a bordo una donna di 60 anni, ha perso il controllo e si è schiantato.

Nonostante il violento impatto, l’uomo ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato prontamente bloccato dai Carabinieri. Nella concitazione della colluttazione, alcuni militari hanno riportato lesioni tali da richiedere cure mediche presso l’ospedale di Copertino.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune del Nord Salento, per i rilievi stradali, mentre la donna ferita nell’incidente è stata trasportata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per accertamenti. Il 31enne, al termine delle operazioni di arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari come disposto dal Pubblico Ministero di Lecce che coordina le indagini.

È importante sottolineare che, al momento, l’uomo è da considerarsi presunto innocente in quanto il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.