A bordo dello scooter con hashish e marijuana, arrestato 31enne del Gambia

Viaggiava tranquillo a bordo di un ciclomotore, ma è stato fermato dalla Polizia, che ha deciso di svolgere un controllo al seguito del quale è spuntata la droga e per lui, quindi, è scattato l’arresto

Gli agenti del Commissariato di Galatina, hanno arrestato un 31enne del Gambia, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto elemento di spicco nel mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti, per detenzione a fini di spaccio di hashish e marijuana, mentre, un senegalese è stato indagato per concorso nello stesso reato.

Nel tardo pomeriggio, i poliziotti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, nel transitare in via Collepasso, direzione via Donatello, hanno notato uno scooter che procedeva nello stesso senso di marcia con due persone a bordo e hanno svolto una verifica.

Il conducente è stato identificato nella persona di un 35enne senegalese incensurato, regolare sul territorio, mentre, il passeggero, per un 31enne del Gambia, conosciuto per reati in materia di droga.

Alla luce di tutto ciò, gli agenti hanno effettuato una perquisizione sui due, estesa anche al ciclomotore, a seguito della quale il 35enne è stato trovato in possesso di tre involucri di materiale plastico, contenente hashish per un peso lordo totale di 14 grammi circa e la somma in contanti di 330 euro suddivisa in banconote di vario taglio, custoditi nella tasca dei pantaloni. All’interno del sellone del mezzo, è stato trovato un marsupio contenente un bilancino di precisione e marijuana, per un peso lordo di 35 grammi circa.

Gli uomini del Commissariato, quindi, hanno sequestrato stupefacente e il denaro del quale non è stato giustificato il possesso e pertanto riconducibile ad attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, mentre il conducente del veicolo, indagato per concorso nello stesso reato.