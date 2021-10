Coltiva in casa piante di marijuana alte due metri, scatta l’arresto per un 32enne

Nella giornata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 13.00, a Racale, i Carabinieri dipendenti del Nor – sezione operativa, a conclusione di un’attività info-investigativa, hanno arrestato in flagranza di reato, C. R. F., 32enne nato a Gallipoli, ma domiciliato a Racale.

L’uomo, in seguito a una perquisizione domiciliare, è stato scoperto a detenere 7 involucri contenenti complessivamente 391 gr. di marijuana; 3 piante di marijuana, dell’altezza di circa 2 metri; 33 piante di marijuana, di altezza variabile dai 0,40 metri ai 1,5 metri, in fase di essiccazione; materiale vario per la coltivazione, essiccazione e confezionamento della droga.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico, repertato e custodito in attesa di essere versato presso l’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Lecce.

Il 32enne, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.