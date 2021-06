Alla guida del furgone con a bordo 46 kg di cocaina, 32enne di Lecce finisce in manette

Viaggiava sulla A-16 in direzione Sud con il furgone frigorifero pieno zeppo di cocaina, sfortunatamente per lui è stato fermato dalla Polizia e al termine della perquisizione, gli agenti hanno scoperto la sostanza stupefacente per un 32enne leccese sono scattate le manette.

Nel pomeriggio di ieri, sull’Autostrada Napoli-Bari, gli uomini della Squadra Mobile di Napoli, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di droga, hanno tratto in arresto, P.C. 32enne di Lecce che adesso si dovrà difendere dalle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, ripetiamo, l’uomo, nei pressi del casello di Napoli Est è stato fermato mentre si trovava alla guida del mezzo, immediatamente è stato condotto in Questura e lì, con l’ausilio dei cani antidroga, i poliziotti hanno scoperto all’interno di un’intercapedine ricavata nel tetto del vano frigo 40 panetti di cocaina per un peso complessivo di 46 kg.

Nel corso della verifica gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno rinvenuto anche la somma in contanti di 1.400 euro.

Il furgone, inoltre, è stato posto sotto sequestro.