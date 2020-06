Agli arresti domiciliari nasconde in casa eroina, cocaina e denaro contante. In manette 32enne di Matino

Dopo gli arresti, nelle giornate di ieri, per detenzione di droga, un’altra persona è finita in manette per reati “legati” alle sostanze stupefacenti. In questo caso a Matino.

Nel primo pomeriggio di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 14.00, i Carabinieri della Stazione locale, in collaborazione con i colleghi del Nor – Sezione Operativa della Compagnia di Casarano e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Manco, 32enne nato a Casarano, ma residente a Matino, attualmente ristretto ai domiciliari.

L’uomo si dovrà difendere dall’accusa di produzione, traffico, e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari, al termine di una perquisizione all’abitazione del 32enne, hanno rinvenuto 6,2 grammi di cocaina; 4,2 grammi di eroina; un bilancino di precisione; sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento e 320 euro in denaro contante.

Nel corso del controllo è stata deferita in stato di libertà in concorso una 28enne di Casarano.

La droga, il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro e l’uomo, al termine delle formalità di rito, condotto presso la sua dimora in regime di arresti domiciliari.