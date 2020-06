Oltre 1,7 kg di droga, armi e denaro contante nascosti in casa. 35enne di Cavallino finisce in carcere

Un’imponente operazione antidroga, quella svolta dai Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, che ha portato all’arresto di una persona e al sequestro di eroina, marijuana, cocaina, armi e denaro contante.

Nella serata di ieri, a Monteroni di Lecce, i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, a Monteroni Alessandro Giuseppe Ciminna, 35enne, nato San Cesario, residente Cavallino, che adesso si dovrà difendersi dalle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi da sparo alterate.

Gli uomini della “Benemerita”, in seguito servizio di osservazione, hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione in uso all’uomo e hanno proceduto a una scrupolosa perquisizione personale e domiciliare, che ha consentito di rinvenire: 1.205 grammi di eroina; 95 di marijuana; 457 di cocaina, la somma di 7.080 euro in contanti, 2 bilancini di precisione e materiale vario per la preparazione e il confezionamento delle dosi.

Nel corso della verifica i Carabinieri hanno rinvenuto, altresì, una pistola Zastava, cal. 7.62 con sette cartucce; una pistola cal. 6.35, priva di matricola con otto cartucce; una pistola Fn non censita con nove cartucce e 13 cartucce cal. 12.

È in corso l’analisi di laboratorio della droga.

Ciminna, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.