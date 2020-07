Tenta la fuga a bordo di uno scooter rubato e una volta preso aggredisce gli agenti, in manette 32enne di Taurisano

Nella mattinata odierna gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano, hanno tratto in arresto Edoardo Preite, 32enne, noto pregiudicato del posto, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arnesi atti allo scasso e ricettazione.

I fatti

Nello specifico, intorno alle 09:30 della mattinata di oggi, nel corso un normale servizio di controllo del territorio nella località di Ugento, i poliziotti della volante hanno notato un motociclo Piaggio Beverly, con due persone a bordo, con indosso il casco, che stazionava con il motore acceso davanti un tabacchino in via Marina.

La fuga

L’atteggiamento ha insospettito gli uomini del Commissariato, che hanno intimato ai due di scendere per un controllo. Alla vista degli agenti, però, si sono dati alla fuga nel pieno traffico cittadino.

L’inseguimento non è terminato neanche quando motociclisti, dopo aver messo a rischio l’incolumità dei cittadini con manovre pericolose, hanno perso il controllo del mezzo attraversando una pozzanghera.

Infatti, dopo la caduta, si sono rialzati per continuare a piedi la fuga, dividendosi per fuggire in due direzioni diverse. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccare uno dei fuggitivi, che nell’estremo tentativo di evitare l’arresto, ha opposto resistenza, dimenandosi e spintonando gli agenti.

Al termine delle attività d’indagine, all’interno del motociclo, risultato rubato un anno fa a Torre San Giovanni, sono stati trovati un passamontagna e strumenti atti allo scasso, tra cui diversi cacciaviti, una chiave inglese ed un “piede di porco”.

Il motociclo è stato restituito al legittimo, mentre l’uomo è stato dichiarato in stato arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arnesi atti allo scasso e ricettazione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima fissato per domani.