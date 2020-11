260 grammi di marijuana nascosti nell’abitazione, arrestato 33enne di Botrugno

I Carabinieri della Stazione di Poggiardo, a Botrugno, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, il 33enne M.A. di Botrugno.

L’uomo, nella mattinata di oggi, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione è stato trovato in possesso di 14 involucri in cellophane contenenti i 260 grammi di marijuana; due bilancini di precisione oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Alliste

Un altro arresto si è registrato ad Alliste, dove, a finire in manette a opera dei militari della Stazione di Racale è stato C.A. nato a Casarano 34 anni fa.

Sempre al termine di una verifica all’interno dell’abitazione gli uomini della “Benemerita” hanno scoperto 26 involucri con all’interno 61 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Anche in questo caso, espletate le formalità di rito, il 34enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.