Aggredisce un ambulante Pakistano, poi insulta e strattona i Carabinieri. Notte di follia per un 33enne di Tivoli

È stata una nottata un po’ movimentata quella dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce e, per la precisione, per i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo che hanno arrestato in flagranza di reato, Daniele Lombardi, 33enne di Tivoli. L’uomo è ritenuto responsabile di minaccia, resistenza, oltraggio a un Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Gli uomini della “Benemerita”, intervenuti su richiesta al numero di emergenza 112, a causa di una rissa in Piazza Sant’Oronzo, hanno intercettato il 33enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che poco prima aveva aggredito per futili motivi un venditore ambulante di nazionalità pakistana.

Al momento del fermo per l’identificazione, dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità e, successivamente, ha inveito contro i militari con frasi oltraggiose e minacciose, strattonandoli per sfuggire al controllo.

Arrestato, espletate le formalità di rito, sarà tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.