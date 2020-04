Ruba una vecchia Panda e scappa, ma la corsa termina contro un palo: arrestato 34enne ad Alliste

Danneggiamento e resistenza a Pubblico ufficiale: sono queste le accuse che i Carabinieri del Nor della Compagnia di Casarano hanno contestato a Giuseppe Protopapa, 34enne di Alliste, fermato dopo un ‘rocambolesco’ inseguimento per le strade della cittadina e arrestato in flagranza di reato.

Tutto è cominciato quando il giovane, al volante di una Fiat Panda degli anni ’80, rubata, ha incrociato una pattuglia. A quel punto, sapendo che quella vecchia auto di colore bianco non era sua, ha premuto il piede sull’acceleratore, sperando di farla franca, ma qualcosa è andato storto.

La fuga a tutta velocità è terminata contro un palo dell’illuminazione pubblica. Non prima, di aver urtato lateralmente la macchina degli uomini della “Benemerita” che lo inseguiva.

Sentendosi braccato, il 34enne ha ‘abbandonato’ l’auto rubata e ha cercato di scappare a piedi. Un ultimo tentativo per evitare l’arresto. I militari che lo tallonavano però sono riusciti a bloccarlo.

L’uomo, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove dovrà restare agli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.