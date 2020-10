Sorpreso mentre cede una dose di eroina dal balcone, 34enne finisce in carcere

Nella mattinata di ieri, a Lecce i Carabinieri del Nor – Sezione Operativa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 34enne Emanuele Calò, ritenuto responsabile di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, l’uomo, è stato sorpreso mentre cedeva dal balcone della propria abitazione una dose di eroina a una persona del posto segnalata, poi, al Prefetto.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altra sostanza stupefacente dello stesso tipo, per un peso complessivo di 241,6 gr.; la somma contante di 460 euro in banconote di vario taglio; 3 bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Il 34enne, espletate le formalità di rito, è associato presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola”.