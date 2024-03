Si introduce in un’abitazione per rubare e aggredisce il proprietario con calci e pugni, in manette 34enne

Si è introdotto in una casa per rubare, ma colto in flagrante dal proprietario lo ha dapprima aggredito per poi tentare di darsi alla fuga, ma l’arrivo di un vicino e della Polizia, ha fatto sì che per lui scattasse l’arresto.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno arrestato un 34enne, responsabile del reato di rapina.

Durante la mattinata è giunta al 113 una telefonata con la quale si segnalava che un uomo aveva scavalcato il muro di cinta di un’abitazione. Questi, si era introdotto nell’abitazione della vittima mentre non era presente, ma è stato notato dai vicini che hanno prontamente allertato il proprietario e la Polizia.

Il padrone di casa, quindi, è rientrato immediatamente presso l’abitazione e ha trovato il 34enne che si appropriava tutto ciò che riteneva prezioso, nascondendolo in una pochette.

Alla vista del proprietario, l’uomo ha cercato la fuga dirigendosi verso l’uscita e ha aggredito con calci e pugni la vittima che, fortunatamente, è stata prontamente soccorsa da un vicino di casa, allarmato dalle grida, che è arrivato immediatamente e insieme al proprietario è riuscito a bloccare il malvivente in attesa dell’arrivo degli agenti.

Alla vista dei poliziotti il 34enne ha tentato nuovamente fuggire, ma è stato bloccato dagli uomini delle volanti che poi hanno constatato che una finestra era stata danneggiata e forzata e che il 34enne aveva cercato di impossessarsi di numerosi preziosi, tra cui orologi, anelli e altri gioielli, che sono stati restituiti.