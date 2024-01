Nasconde negli slip 10 bustine con dentro cocaina, arrestato 35enne di Ruffano

A tradirlo sono stati nervosismo e insofferenza durante un controllo di Polizia, motivo per cui gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno deciso di approfondire la verifica al termine della quale è ‘spuntata’ la cocaina.

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano hanno tratto a arresto in Ruffano, in flagranza di reato, V. G., 35enne del posto, poiché si rendeva responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e anfetamina.

Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti della Sezione Volanti ha proceduto al controllo dell’uomo nei pressi di un bar.

Nel corso della verifica il 35enne si mostrato insofferente e agitato.

Ulteriori approfondimenti hanno consentito di rinvenire, occultate all’interno degli slip, 10 bustine in cellophane, presumibilmente di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 4,70 gr circa e la somma in denaro di 360 euro suddivisa in tagli da 10, 20 e 50 euro.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire, in un contenitore riposto sulla scrivania, una bustina in cellophane contenente presumibilmente ulteriori 6,70 gr di cocaina, e un cristallo di Mdma del peso di 0,50 gr circa oltre a un bilancino di precisione.

A questo punto V. G. è stato tratto in arresto e, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

naturalmente, la colpevolezza dell’indagato verrà accertata in fase processuale nel corso del contraddittorio tra le parti.