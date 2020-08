Si introduce in casa e minacciandola con un coltello tenta di violentarla, arrestato 35enne rumeno

Nella tarda mattinata di ieri a Gagliano del Capo, i Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un 35enne rumeno, senza fissa dimora, per essersi reso responsabile dei reati di violenza privata, tentata violenza sessuale aggravata dall’uso di armi nei confronti di una 23 enne moldava, domiciliata nel comune del Capo di Leuca.

I fatti

L’uomo, nel corso della notte, si è introdotto furtivamente all’interno di un appartamento alla periferia del paese ed è entrato nella stanza in cui si trovava la 23enne, tentando di consumare con violenza e sotto la minaccia di un coltello, un rapporto sessuale.

La donna presa dal panico ha iniziato a urlare e con non poche difficoltà è riuscita a scappare.

A questo punto il 35enne l’ha inseguita per strada, ma la cittadina moldava è riuscita a rientrare in casa, chiudersi a chiave all’interno e chiamare gli uomini della “Benemerita” che, dopo aver acquisito tutte le informazioni utili, hanno rintracciato il cittadino rumeno per le strade del paese e lo hanno accompagnato in caserma.

Qui, è stato riconosciuto dalla vittima e, una volta sentito il parere del Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stato dichiarato in arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’aggressore è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.