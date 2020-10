Scoperto con più di 17 grammi di eroina, denaro e materiale per confezionare le dosi, in carcere 37enne

Anche se nei giorni scorsi le attenzioni da parte dei media sono state rivolte soprattutto all’arresto del presunto killer di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzata a prevenire e reprimere i reati in materia di possesso, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Nel capoluogo in Via Paladini, i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia locale e i colleghi della Stazione di Lecce Principale, hanno tratto in arresto, Marco Vetrugno 37enne, che adesso si dovrà difendere dalle accuse di detenzione ai fini di spaccio.

Nello specifico, in seguito a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 17,3 gr. di eroina, suddivida in 10 involucri di cellophane trasparente; la somma contante di 40 euro; un bilancino precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 37enne, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Surano

Un altro arresto anche a Surano, dove, gli uomini della “Benemerita” di Poggiardo e Nociglia al termine di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato F.L, 23enne

Il giovane, in seguito a perquisizioni presso la propria residenza e domicilio, è stato scoperto con: 52 gr. di marijuana; 11 gr. di hashish; tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il tutto è stato sequestrato e per l’arrestato sono scattati i domiciliari.

Campi Salentina

A Campi Salentina, infine, i militari del Norm – Sezione Operativa, della Compagnia locale, hanno tratto in arresto in flagranza reato, G. A., 37enne.

I Carabinieri, a seguito di una perquisizione eseguita d’iniziativa presso un’attività commerciale a Squinzano, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo, gestore dell’esercizio, 47 gr.marjuana e 3 di cocaina, suddivisi in dosi; 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il 37enne a conclusione delle formalità di rito, sarà accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.