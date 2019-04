Minaccia la madre allo scopo di farsi consegnare denaro, 37enne finisce in manette

I Carabinieri della Stazione di Matino, coadiuvati dai colleghi della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Casarano, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Lecce e hanno tratto in arresto con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia S.L.A, 37enne.

L’uomo nel periodo di che va tra gennaio e marzo di quest’anno, ha posto in essere una serie di vessazione e minacce reiterate nei confronti della madre allo scopo di farsi consegnare denaro contante.

Il 37enne, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a lecce.

Nella mattinata di oggi, poi, i militari della Stazione di Lizzanello hanno denunciato in stato di libertà D.V.G, 58enne, nato a Lizzanello, ma residente nella frazione Merine in quando, in seguito a una perquisizione personale è domiciliare è stato trovato in possesso di 8,5 grammi di cocaina e la somma di 2.255 euro.

Droga e soldi sono stati sequestrati.