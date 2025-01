800 grammi di cocaina nascosti in una campagna, arrestato 37enne

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Tricase hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Lecce, a carico di un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Questo arresto rappresenta il culmine di un’indagine approfondita condotta dai militari.

Infatti da settimane gli uomini dell’Arma erano impegnati in un’indagine complessa, iniziata il 31 ottobre, in un terreno di campagna, dove erano stati sequestrati circa 800 grammi di cocaina, che corrisponde a circa 3900 dosi pronte per essere immesse nel mercato.

I Carabinieri hanno analizzato le immagini di videosorveglianza e hanno svolto servizi di osservazione, anche durante la notte. Ogni dettaglio, ogni movimento, ogni è diventata parte di un quadro sempre più chiaro.

E così, l’attenzione si è concentrata sul 37enne, già noto alle forze dell’ordine, riuscendo a identificare il sospettato come possibile autore del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Dopo aver completato le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.