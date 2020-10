Alla vista dei Carabinieri si barrica in casa e lancia dal balcone oggetti metallici, 38enne finisce in carcere

Evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale, sono queste le accuse dalle quali dovrà difendersi il 38enne Lorenzo Russano, tratto in arresto dai militari dell’Arma.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, i Carabinieri della Stazione di Lecce Principale, insieme ai colleghi del Nor – Sezione Operativa della Compagnia del capoluogo, sono stati chiamati dai residenti a intervenire in Via Siracusa, dove, il 38enne, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in stato di alterazione psicofisica, poco prima aveva divelto i tombini della rete fognaria e rovesciato i contenitori della raccolta dei rifiuti.

Alla vista degli uomini della “Benemerita”, Russano, si è dileguato, barricandosi all’interno della propria abitazione al quarto piano e, affacciatosi sul balcone, ha lanciato all’indirizzo dei Carabinieri oggetti in metallo che i militari sono, fortunatamente, riusciti a schivare.

I Carabinieri, poi, poco dopo, sono riusciti a entrare in casa e immobilizzare l’uomo.

Il 38enne, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.