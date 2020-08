Sulla Cassano Murge-Acquaviva delle Fonti con la cocaina in auto, in manette 39enne leccese

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gioia del Colle, hanno tratto in arresto D.G. 39enne residente in Provincia di Lecce, perché trovato in possesso di 110 grammi di cocaina.

I militari, nel corso di un servizio specifico finalizzato a contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno bloccato l’uomo mentre era alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf sulla Strada Provinciale 205 che da Cassano delle Murge conduce ad Acquaviva delle Fonti.

Sottoposto a perquisizione, i militari hanno rinvenuto, occultata in un contenitore di cellophane utilizzato per il sottovuoto, la droga allo stato puro, pronta per essere tagliata e suddivisa in dosi.

La cocaina, sottoposta a sequestro e destinata al mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe fruttato circa 15mila euro. Sono in corso ulteriori indagini per appurare a quale piazza di spaccio fosse destinata la droga.

Il 39enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.