A seguito delle perquisizioni, gli agenti trovano quasi 600 grammi di hashish. Arrestato 40enne di Cutrofiano

Nascondeva droga nell’autovettura e altra sostanza stupefacente è stata trovata all’interno del garage e nei pressi della sua abitazione, motivo per cui, al termine della perquisizione, è stato tratto in arresto.

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Galatina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 40enne di Cutrofiano, per detenzione ai fini di spaccio di hashish.

I fatti

I poliziotti, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto delle condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti a Cutrofiano, hanno controllato un’autovettura con a bordo l’uomo. Nel corso della perquisizione del mezzo, occultato tra alcuni vestiti, hanno trovato un pezzo di sostanza solida resinosa di colore marrone scuro, poi risultato essere hashish, del peso di 10 gr.

A questo punto, la perquisizione è stata estesa a un garage in uso al 40enne e presso la sua residenza e ha permesso di rinvenire altra sostanza dello stesso tipo. Sotto una pedana in legno all’interno del garage, infatti, gli uomini del Commissariato hanno rinvenuto 5 pezzi di hashish per un peso complessivo di 488,00 gr. e in un tappeto avvolto e riposto in un angolo di un vano attiguo alla residenza, un altro pezzo del peso di 67,70 gr e altri 4.07 gr all’interno della sua residenza.

Tutta la sostanza stupefacente del peso complessivo di 570 grammi è stata sottoposta a sequestro.

Stante l’ingente quantitativo, le modalità di frazionamento e confezionamento e il fatto che non siano stati trovati strumenti solitamente utilizzati da chi assume quel tipo di sostanza stupefacente, la stessa è stata ritenuta destinata alla cessione, motivo per cui, l’uomo, già conosciuto alle Forze di Polizia, è stato tratto in arresto e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua residenza.