Nasconde cocaina e 4,5 kg di marijuana, per un 41enne si aprono le porte del carcere

Proseguono senza sosta, senza mai fermarsi, i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzati alla tutela del territorio e dei suoi abitanti, con particolare attenzione per quel che riguarda le illegalità inerenti il consumo, possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

A Magliano, la frazione di Carmiano, i militari del Nor – Sezione Operativa della Compagnia di Campi Salentina hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga, il 41enne C. G..

Nello specifico l’uomo, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, è stato sorpreso a detenere, 142 gr. di cocaina; 4,5 kg di marijuana e materiale vario atto al confezionamento dello stupefacente.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Il 41enne, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.