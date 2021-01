Un fucile sopra il camino, pistole a salve dentro il forno in pietra e cocaina, arrestato 41enne di Morciano di Leuca

Il tutto è partito dalle indagini, poi, a seguito della verifica, i Carabinieri hanno trovato nascosti in casa un fucile, cartucce, due pistole giocattolo oltre alla droga e per lui è scattato l’arresto.

A Morciano di Leuca i militari dell’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Tricase, hanno tratto in arresto, Z. S., 41enne nato a Casarano, ma residente a Morciano di Leuca.

Nello specifico gli uomini della “Benemerita” al termine di un’attività di indagine, supportata da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno eseguito, insieme ai colleghi della Stazione di Salve, una perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione dell’uomo e nel corso dell’operazione di Polizia Giudiziaria, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro: un fucile a pompa calibro 12, con calcio modificato, di provenienza estera, privo dei segni di punzonatura caratteristici del banco di prova nazionale, non presente nel catalogo nazionale delle armi, avvolto in un sacco di colore nero, occultato sulla parte superiore del camino, non visibile, del vano ingresso; 8 cartucce cal. 12 e n. 1 cartuccia cal. 9; 2 pistole a salve, prive di tappo rosso, complete di caricatore, occultate nel forno in pietra del giardino dell’abitazione; 3,1 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contenuta in un involucro in cellophane e occultata all’interno di un contenitore in vetro contenente riso e 1 bilancino di precisione funzionante.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.