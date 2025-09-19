Nasconde in casa cocaina, Marijuana e 11mila euro in contati. Arrestato 41enne di Pisignano

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ore due operazioni distinte hanno portato al sequestro di droga e all’arresto di due uomini.

Il primo intervento è avvenuto ieri mattina a Pisignano, frazione di Vernole. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, con il supporto della Stazione locale e delle unità cinofile del Nucleo di Modugno, hanno trovato in casa di un 41enne del posto – già noto alle forze dell’ordine – circa 90 grammi di cocaina suddivisi in dosi, oltre 430 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 11mila euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di ‘Borgo San Nicola’, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Poche ore dopo, nella notte, un secondo intervento si è svolto a Otranto. Intorno alle 4 del mattino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno fermato un giovane di 24 anni a bordo di un monopattino elettrico. Addosso aveva una dose di cocaina e 480 euro in contanti. La successiva perquisizione della stanza di un b&b da lui utilizzata ha permesso di rinvenire circa 35 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana e due bilancini elettronici.

Dopo le formalità di rito, il giovane, poiché incensurato, è stato rimesso in libertà.

Naturalmente, i procedimenti sono nella fase preliminare e che la responsabilità degli indagati sarà accertata solo in sede processuale, nel contraddittorio tra le parti.