Nasconde in casa cocaina e oltre 14mila euro, scatta l’arresto per un 41enne

Nascondeva in casa droga e una grossa somma di denaro e per questo per lui al termine delle verifiche dei militari dell’Arma sono scattate le manette.

Nella giornata di ieri a Monteroni i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie, insieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Lecce e della unità del Nucleo Cinofili di Modugno, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto di consumo, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 41enne, che dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nell specifico l’uomo, in seguito a una perquisizione domiciliare è stato sorpreso a detenere 360 gr di cocaina; una somma di denaro in contante di 14.250 euro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione

I soldi e lo stupefacente sono stati sequestrati e quest’ultima sarà sottoposta alla perizia chimico-tossicologica.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento, naturalmente, si trova ancora ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo dopo un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna.