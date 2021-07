Scoperto a nascondere cocaina, hashish e marijuana. Scatta l’arresto per un 42enne

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di consumo, possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

I Militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, in via Verona, nel capoluogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 42enne R.G., ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico l’uomo, in seguito a u perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina; 100,04 di hashish; 22 di marijuana; 100 grammi di mannite (sostanza da taglia); materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 350 euro

I reperti sono stati assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato e la droga avviata ad analisi di laboratorio.

Arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

Due denunce a Melendugno

A Melendugno, invece, al termine di un’attività info investigativa, gli uomini della “Benemerita” della Stazione locale, hanno deferito in stato di libertà, C.A., 18enne e L.M., 19enne, entrambi incensurati, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due sono stati notati nel centro abitato di un’autovettura e, alla vista militari, si si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce e lanciando da finestrino borsello contenente 310 grammi di marijuana e 225 euro, prontamente recuperati dai militari.

Successivamente è stata svolta una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rivenuti ulteriori 24 grammi della stessa droga.

La sostanza stupefacente è stata avviata ad analisi di laboratorio, i reperti assunti in carico e debitamente custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato.

Sono ancora in corso ulteriori indagini.