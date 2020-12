Ruba Parmigiano Reggiano nel supermarket, 42enne del Marocco a “Borgo San Nicola”

Proseguono senza sosta le attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Via Lupiae, allo scopo di prevenire e reprimere gli illeciti, con particolare attenzione per quelli in materia di sostanze stupefacenti e dei reati predatori.

Nell’ambito delle verifiche i militari della Stazione di Lecce Santa Rosa con i colleghi del Nor, Sezione Operativa della Compagnia del Capoluogo hanno tratto in arresto in flagranza di reato Rachid Hanif, nato in Marocco, 42enne e residente a San Severo in provincia di Foggia.

Nello specifico l’uomo è stato sorpreso mentre rubava dall’esercizio commerciale “Conad”, di Piazzale Rudiae, quattro pezzi di Parmigiano Reggiano ad alta stagionatura del valore complessivo di 60 euro.

Le indagini hanno consentito di appurare, anche attraverso le immagini dei sistemi di video sorveglianza, come il 42enne si fosse reso responsabile nei giorni scorsi di furti analoghi.

La merce è stata recuperata e restituita al supermercato.

Hanif, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.