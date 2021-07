Scoperto con oltre 70 grammi di droga tra cocaina e hashish, 42enne finisce in manette

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, allo scopo di prevenire e reprimere i reati inerenti consumo, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e gli illeciti predatori.

Nella giornata di ieri a Lecce, i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato della compagnia di lecce, arrestavano in flagranza di reato il 42enne F.S., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, in seguito a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di: 53 gr. di cocaina e 22 di hashish.

Inoltre, gli uomini della “Benemerita”, hanno rinvenuto la somma contante di 1.500 euro; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Il 42enne, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Allacci abusivi alla luce

Nella mattinata di oggi, a Sogliano Cavour, i Carabinieri della Stazione di Cutrofiano, hanno arrestato un uomo, colto in flagranza di reato per furto aggravato.

Nello specifico i militari, insieme al personale dell’Enel, sono intervenuti presso la sua abitazione, accertando come si fosse allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica.

Il danno economico è ancora in corso di quantificazione.

L’Arrestato espletate le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.