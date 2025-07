Operazione antidroga nella Zona 167, arrestato 43enne leccese per possesso di cocaina

Nella serata di ieri, nell’ambito di servizi di controllo del territorio mirati volti a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo salentino, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un leccese di 43 anni trovato in possesso di una significativa quantità di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

L’intervento, condotto dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Lecce, è scaturito da un’attenta attività di osservazione nel quartiere Stadio e nelle zone limitrofe, aree già oggetto di monitoraggio per fenomeni di microcriminalità legati al traffico di droga.

Nel pomeriggio, gli agenti hanno individuato un’autovettura sospetta che, alla vista della pattuglia, ha effettuato manovre repentine nel tentativo di sottrarsi al controllo. Una volta fermato, il conducente ha tentato di disfarsi di tre involucri di cocaina, prontamente recuperati dai poliziotti.

L’immediata perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di stupefacente occultati in diversi punti dell’abitazione sita nella Zona 167, insieme a materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e appunti contabili riconducibili all’attività di spaccio.

Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 38 grammi di cocaina.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.