Insulti e intimidazioni nei confronti della ex convivente, in carcere 43enne

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Surbo hanno arrestato un uomo in esecuzione di un Ordine di Custodia Cautelare in carcere, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica, per il reato di minaccia e atti persecutori nei confronti della ex convivente.

La misura cautelare è il risultato di indagini approfondite condotte dai militari, attivate dalla denuncia della donna, che ha riportato episodi di violenza verbale e minacce da parte dell’ex compagno.

Un 43enne sarebbe responsabile di aver sottoposto la donna a insulti e intimidazioni, manifestando anche propositi di violenza nei confronti di un suo presunto nuovo compagno.

Grazie all’accurata ricostruzione dei fatti e alla collaborazione della vittima, i Carabinieri sono riusciti a raccogliere elementi sufficienti a supportare la richiesta di misura cautelare.

Al termine delle operazioni di polizia, in ottemperanza al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, il presunto indagato è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.