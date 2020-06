Viola i domiciliari per rubare in un parrucchiere, 43enne di Taurisano finisce in carcere

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli Agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Luigi Manco, 43enne del posto, per furto aggravato ai danni di un salone di acconciature del suo paese.

I fatti

Alle ore 14.40 i poliziotti sono stati chiamati a intervenire e, una volta giunti sul posto hanno contattato la persona che aveva chiesto loro aiuto, il titolare dell’attività, che ha raccontato loro come il furto si fosse svolto tra le 14.10 e le 14.20, orario in cui il locale era chiuso.

Il ladro si era introdotto all’interno dell’esercizio, dopo aver forzato e danneggiato la finestra in alluminio e dopo aver messo a soqquadro tutto, ha rubato: un computer marca HP; un telefono cellulare Marca Samsung modello Galaxy Trend Plus, munito di batteria e carica batteria; una borsa di colore nero marca Nike e il fondo cassa di circa 20 euro.

Gli uomini del Commissariato, una volta visionati i filmati del sistema di video sorveglianza istallato all’esterno del salone, hanno riconosciuto, senza ombra di dubbio, il responsabile nel noto nella persona del 43enne, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Successivamente gli agenti si sono messi alla sua ricerca, rintracciandolo presso la sua abitazione. Nel corso dell’attività è stata recuperata l’intera refurtiva, riconsegnata al legittimo proprietario.

I poliziotti, quindi, hanno proceduto all’arresto e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno Paola Guglielmi, lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.