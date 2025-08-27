Compie una rapina in un negozio di prodotti della casa, ma viene ripreso dai clienti. Arrestato 44enne di Lecce

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Cavallino hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne leccese, già noto, perché ritenuto responsabile di una rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale del posto.

Il tutto è avvenuto nel corso della serata di ieri a Cavallino quando l’uomo, , con volto travisato e armato di coltello con una lama di circa 10 cm, ha fatto irruzione all’interno di un punto vendita di prodotti per la casa, riuscendo a strappare il registratore di cassa per poi impossessarsi della cassettina contenente l’incasso giornaliero. Somma pari a circa 200 euro.

Durante la fuga, però, è stato videoregistrato da alcuni clienti dell’attività commerciale che hanno avuto la prontezza di riprenderlo con il telefonino.

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha perso l’arma e la refurtiva che sono rimaste sul posto.

Una immediata attività info-investigativa condotta da parte dei militari, anche grazie alle analisi dei filmati realizzati e alle testimonianze raccolte, ha permesso di riuscire in tempi brevissimi ad identificarlo e localizzalo che, sebbene avesse tentato di far perdere le tracce, è stato individuato e bloccato nelle vie limitrofi.

Il 44enne posto di fronte agli elementi raccolti, non ha esitato a consegnare spontaneamente gli indumenti, dei quali si era già disfatto, utilizzati durante il colpo.

Il coltello usato per compiere la rapina è stato recuperato che lo hanno sottoposto a sequestro così come la refurtiva che invece è stata interamente restituita alla proprietaria.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine al reato contestato dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.