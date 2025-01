Nasconde nell’attività commerciale cocaina, marijuana, hashish e metadone. 44enne finisce in carcere

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce proseguono senza sosta la lotta contro le piazze di spaccio nella provincia.

Due distinte operazioni, hanno portato a nuovi arresti, inclusi quelli di un minorenne e al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Nella mattina di ieri a Strudà, i Carabinieri della Stazione di Vernole, coadiuvati dai militari del Norm di Lecce e dal Nucleo Cinofili di Modugno, hanno portato a termine un’altra importante operazione di polizia, culminata con l’arresto in flagranza di reato di un 44enne, già noto alle forze dell’ordine.

Durante le operazioni di controllo, all’interno dell’attività commerciale dell’arrestato, i militari dell’Arma hanno rinvenuto sostanze stupefacenti, tra cui circa 70 grammi di cocaina, 90 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish e 2 flaconi di metadone. Sono stati anche scoperti strumenti per la pesatura, il confezionamento delle sostanze e 420 euro in banconote di vario taglio. Nel corso della perquisizione, sono state rivenute anche 6 munizioni di vario calibro e una a salve.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l’arrestato, dopo le formalità di rito e come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura che conduce le indagini, è stato associato presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

In un’altra operazione, avvenuta nella serata di ieri, durante un controllo alla circolazione stradale a Galatone, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Gallipoli hanno controllato un giovane minorenne che, nel corso del controllo, ha mostrato agitazione. Pertanto, i militari hanno deciso di approfondire la verifica con una perquisizione personale che ha confermato i dubbi, in quanto, il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, suddivisa in 19 dosi. Inoltre, nello zaino, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Il minore è stato arrestato e trasferito presso il “Centro Prima Accoglienza” per minori di Lecce, come disposto dalla Procura della Repubblica per i Minorenni che conduce le indagini.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.