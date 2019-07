Dà vita a comportamenti intimidatori nei confronti dei vicini di casa, 45enne di Giurdignano in manette

Ha messo in atto una serie di condotte intimidatorie e moleste nei confronti di una famiglia che abitava nei pressi della sua dimora e, per questi motivi, è scattato l’arresto.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Otranto hanno tratto in arresto, in esecuzione della misura personale degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, D.G.G. 45enne di Giurdignano, che adesso dovrà difendersi dall’accusa di atti persecutori nei confronti di un nucleo familiare, vicino di casa.

I fatti

L’uomo si è reso responsabile, a partire dal mese di gennaio di quest’anno, di diversi comportamenti intimidatori e molesti che ha ingenerato nei confronti della famiglia perseguitata, in special modo nei figli minori, un clima di paura, di angoscia, con crisi di pianto e disperazione, tali da modificare, anche sostanzialmente, uno stile di vita normale, costringendoli a chiudersi letteralmente in casa e, talvolta, a non dimorare nella propria abitazione per paura di aggressioni verbali.

Numerosi sono stati gli interventi degli agenti idruntini allo scopo di tutelare l’incolumità della famiglia e scongiurare l’accadimento di fatti ancora più violenti.

Il 45enne, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione e sottoposto ai domiciliari.

Espulsi due stranieri irregolari

Gli Agenti della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce hanno notificato due Provvedimenti di Espulsione con accompagnamento alla frontiera, emessi dal Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta, ai sensi dell’art.13, lett.b del T.U.I., nei confronti due cittadini extracomunitari, M.N. nato in Senegal di anni 26 e E.Q.N. nato in Marocco di anni 42.