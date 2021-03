Si introduce di nascosto in casa dell’ex amante e le rompe il cellulare, in manette 45enne di Surbo

I Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno arrestato un 45enne di Surbo, che adesso dovrà difendersi dalle accuse di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento.

In particolare, l’uomo, nonostante fosse stato già denunciato in stato libertà per lo stesso reato, in quanto nell’arco temporale tra il 2018 e il 2021, a causa dell’interruzione della relazione extraconiugale aveva molestato la donna che lo aveva denunciato, a causa di ripetute ingiurie e minacce, nella notte si è presentato presso l’abitazione dell’ex-amante, ha violato il domicilio e ha danneggiato il cellulare della vittima ed è stato poi bloccato dai militari mentre cercava di allontanarsi.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.