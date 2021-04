Scoperto con quasi 350 grammi di droga tra eroina e cocaina, in manette 46enne

Non conoscono sosta i controlli dei Carabinieri del Comado Provinciale di Lecce, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti il consumo, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ed è nel corso delle verifiche quotidiane che a Lecce, in Piazzale Milano, i militari del Nor – sezione Radiomobile della Compagnia del Capoluogo, nel corso di un servizio antidroga, hanno tratto in arresto; C. G., 46enne, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

Nello specifico l’uomo, in seguito a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 310,43 gr. di eroina; 37,06 gr. di cocaina e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

La sostanza stupefacente è stata avviata ad analisi di laboratorio, i reperti assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’ufficio corpi di reato.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

Oltre 4 kg di eroina scoperti in un casolare

Chi l’abbia nascosta ancora non si sa e nemmeno la provenienza e come sempre spetterà alle Forze dell’Ordine dare il via alle indagini e scoprire il tutto.

Nella mattinata di oggi, a Lecce, in un’abitazione privata in stato di abbandono, i Carabinieri della Compagnia del capoluogo, insieme ai colleghi delle Unità Cinofile di Modugno, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio su casolari e ruderi abbandonati, hanno rinvenuto 4,17 kg di eroina

Anche in questo caso la droga è stata avviata ad analisi di laboratorio.