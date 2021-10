Fermato per un controllo, nascondeva in auto più di un chilo di cocaina. Arrestato

I guai per un 46enne sono cominciati quando è stato fermato dagli uomini in divisa mentre si trovava al volante della sua auto. Che cosa abbia insospettito i militari tanto da convincerli ad approfondire il controllo non è dato saperlo, ma la perquisizione personale e veicolare si è conclusa con il ritrovamento di una busta in cellophane contenente più di un chilo di cocaina. Tanto è bastato a far scattare l’arresto. A finire in manette, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato Ivan Martella, classe 1975. Per lui, una volta concluse le formalità di rito, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.

I fatti

Tutto è cominciato quando i Carabinieri della stazione di Spongano, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti hanno fermato ad Andrano l’auto condotta dal 46enne. Il controllo prima e la perquisizione poi ha permesso ai militari di trovare una busta in cellophane contenente 1.188 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente “cocaina”. Era nascosta all’interno dell’auto.

A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare. In casa dell’uomo sono stati trovati 5 grammi di cocaina confezionati in cinque bustine da un 1 grammo cadauna. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.