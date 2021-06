Trovato con 100 grammi di cocaina al termine del controllo, 46enne finisce in carcere

Nel corso dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di consumo, possesso e spaccio di droga, a Melendugno i Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 46enne M.A., ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico l’uomo, sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 100 gr. di cocaina, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e la somma contante di 365 euro

La droga è stata avviata ad analisi di laboratorio, i reperti assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato e il denaro su un libretto di deposito giudiziario.

L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce.