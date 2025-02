Ruba 50 euro dopo aver danneggiato la cassa di una lavanderia self service, arrestato 46ennne di Tricase

Nella tarda serata di ieri, a Soleto, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne tricasino, già noto, ritenuto responsabile di furto aggravato.

È quanto avvenuto nella tarda serata di ieri a Soleto dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maglie hanno l’uomo dopo un furto presso una lavanderia self-service.

Immediata è stata quindi la risposta degli uomini dell’Arma che, allertati da alcuni passanti, hanno avviato una celere e tempestiva attività info-investigativa, anche attraverso un mirato servizio di osservazione e pedinamento, che li ha condotti sulle sue tracce.

Il 46enne infatti è stato bloccato mentre, con il volto ancora coperto da passamontagna e con uno zaino in spalla, si stava allontanando dal luogo dell’evento nel tentativo di far perdere le proprie tracce per le strade cittadine.

Sottoposto a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso e denaro contante, circa 50 euro, che avrebbe rubato poco prima dopo aver danneggiato la cassa automatica installata all’interno dell’attività commerciale. Il danno arrecato è stato complessivamente di qualche migliaia di euro.

I militari hanno anche provveduto a riconsegnare alla titolare il denaro. Al termine delle operazioni di polizia, l’uomo è stato arrestato e come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica che conduce le indagini, condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

Naturalmente, tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.