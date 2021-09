Lo aggredisce con calci e pugni, spedendolo in codice rosso in ospedale. 47enne finisce in carcere

C’è stato bisogno dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale, per quanto erano gravi le ferite riportate dopo l’aggressione ed è anche questo motivo per cui, per il presunto autore del pestaggio, si sono aperte le porte del carcere.

Nella nottata appena trascorsa, a Racale, i Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto il 47enne Roberto Palamà.

L’uomo è ritenuto responsabile del tentato omicidio compiuto nella serata precedente, nella cittadina del Sud Salento, all’interno del parcheggio sito in un’area di servizio, ai danni di un uomo del posto, al culmine di un diverbio, dovuto a futili motivi, da cui è scaturita un’aggressione con pugni e calci.

L’attività d’indagine svolta nell’immediato dai militari, ha consentito di identificare l’autore e di trarlo in arresto presso la propria abitazione.

La vittima, a causa delle lesioni riportate, ripetiamo, è stata trasportata successivamente, in codice rosso, dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” nel capoluogo, così come disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, Maria Vallefuoco.