‘Sotterra’ oltre 150 gr di cocaina nell’aiuola di casa, arrestato 47enne gallipolino

Ha portato anche a un arresto per detenzione ai fini di spaccio, l’attività di controllo straordinario interforze messo in atto da Polizia, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto nel territorio di Gallipoli.

Nella nottata di ieri, infatti, agenti e militari hanno arrestato un 47enne gallipolino, già noto alle Forze dell’Ordine, che adesso dovrà difendersi dall’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Nello specifico, poliziotti e finanzieri, con l’ausilio dell’unità cinofila delle Fiamme Gialle, hanno rinvenuto, interrato nell’aiuola, un involucro contenente complessivamente oltre 150 grammi di cocaina.

Il 47enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari mentre la droga è stata sottoposta a sequestro.

Le altre verifiche

Nell’arco dei giorni scorsi, inoltre, sono stati controllati altri 26 esercizi commerciali, che si aggiungono ai 10 verificati già i primi di luglio.

Tra questi, alcuni locali di ristorazione nel centro storico sono stati sanzionati per occupazione abusivadel suolo pubblico. In alcuni casi, è stata riscontrata una difformità pari a più del doppio dell’estensione consentita, mettendo in un caso in pericolo anche il passaggio di una persona disabile. In altri casi, è stata scoperta una totale assenza di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.

Nei controlli è incappato anche il conducente di una navetta che è risultato completamente abusivo nell’esercizio dell’attività di noleggio con conducente. L’autista è sanzionato e il mezzo fermato, con la sospensione e il ritiro della carta di circolazione, per un periodo che va da 2 a 6 mesi.

I militari della Capitaneria di Porto anche svolto verifiche sulla filiera del pesce.

In un caso, il titolare di un ristorante verrà segnalato alla Asl per presunte violazioni in materia di igiene alimentare.

In campo nelle attività anche la Polizia Locale, che ha sanzionato il titolare di un negozio che aveva omesso di esporre i prezzi della merce in saldo, rischiando, di indurre in errore i consumatori.

I controlli amministrativi che hanno interessato anche i lidi balneari sinora sono risultati regolari in ordine al rispetto dell’ordinanza sulla sicurezza balneare.