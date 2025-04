Nasconde oltre 40 gr di cocaina negli indumenti intimi, scatta l’arresto per un 47enne

Nella serata del 10 aprile, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce ha tratto in arresto un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alla zona di Castromediano e via Leuca.

Durante un servizio di osservazione, gli agenti hanno notato una persona sospetta uscire da un’abitazione in via Cantobelli e salire a bordo di un’autovettura condotta da un altro uomo. L’atteggiamento dei due ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a un pedinamento e successivamente a un controllo del veicolo in via Francesco Camassa.

Durante la verifica, il passeggero ha consegnato spontaneamente un involucro contenente cocaina e una somma di denaro in contanti pari a 4.200 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Alla luce dei fatti e dei precedenti, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso della prima, sono stati rinvenuti, occultati negli indumenti intimi, diversi involucri contenenti altra cocaina per un peso complessivo lordo di circa 44 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare ulteriori quantitativi della stessa droga, per un totale quasi 100 grammi, sostanza da taglio per oltre 66 grammi, un bilancino elettronico intriso di polvere bianca e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stato associato presso la locale casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, in attesa di convalida dell’arresto.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.