Nasconde negli indumenti intimi la cocaina, arrestato 47enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, impegnati in un’azione mirata di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo di 47 anni, colto in flagranza di reato mentre trasportava una significativa quantità di cocaina, con finalità di spaccio.

L’operazione è scaturita da una mirata attività info-investigativa, che ha permesso di individuare l’abitazione dell’indagato come presunto punto di stoccaggio della sostanza, destinata alla successiva distribuzione nelle piazze locali dello spaccio. Gli investigatori hanno inoltre accertato l’uso di un’autovettura per i frequenti spostamenti potenzialmente legati all’attività illecita.

Nel primo pomeriggio, i poliziotti hanno predisposto un servizio di osservazione e pedinamento, posizionando diverse pattuglie in punti strategici tra piazza Armando Morrone e via De Simone. Alle ore 18:10, l’uomo è stato notato uscire dal retro della propria abitazione e, dopo aver raggiunto il veicolo, è stato fermato per un controllo.

Sin da subito ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza, tentando di ostacolare l’attività degli agenti. A seguito di una perquisizione personale, è stato rinvenuto, nascosto negli indumenti intimi, un involucro contenente circa 35 grammi di cocaina in pietra, pronta per la successiva lavorazione e distribuzione.

Il Pubblico Ministero di turno, dopo essere stato informato, ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.