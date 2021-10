Sorpreso a nascondere 100 grammi di eroina, per un 47enne di Soleto si aprono le porte del carcere

Prosegue incessantemente l’operato dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di consumo, possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, a Racale, i militari della Stazione locale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Antonio Leo, 47enne nato in Germania, ma residente a Soleto.

Nello specifico l’uomo, sottoposto a perquisizione personale, del mezzo su cui viaggiava e dell’abitazione, è stato scoperto a detenere un involucro con all’interno 100 grammi di eroina.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, assunta in carico, repertata e custodita in attesa di essere versato presso l’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Lecce. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola”, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.