Volevano rubare un furgone ma qualcosa è andato storto. Arrestato uno dei malviventi. Complici in fuga

Avevano intenzione di rubare un furgone, ma qualcosa è andato storto. Ad impedire che il piano andasse in porto è stata una volante del Commissariato di Nardò, impegnata in un servizio di controllo del territorio. Durante il consueto giro, gli uomini in divisa hanno notato due persone all’interno di un furgone, mentre armeggiavano sotto il cruscotto. Un altro dettaglio ha reso la scena ancor più “sospetta”.

A pochi metri, come se fosse in attesa, c’era un’auto, con due soggetti a bordo. L’orologio aveva da poco segnato le 2.00, quando i malviventi “a piedi”, notando gli agenti, hanno provato a scappare. Uno è stato bloccato e identificato: si tratta di un 48enne, residente ad Alliste, già noto alle forze dell’ordine. L’altro è riuscito a raggiungere l’auto dei i complici che si allontanava a forte velocità.

Dell’accaduto è stata informata subito la Sala Operativa di Lecce che ha diramato le ricerche dell’auto in fuga, ma il veicolo è stato ritrovato, completamente distrutto dalle fiamme, lungo il litorale delle marine di Alliste.

Al termine delle formalità di rito il 48enne, come disposto dal Pubblico Ministero di turno è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.