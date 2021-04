Cocaina, bilancino di precisione e sostanza da taglio in casa: arrestato un 49enne a Cutrofiano

Un altro caso di droga nel Salento. Questa volta a finire nei guai è stato un 49enne a Cutrofiano arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri dipendenti Nor della sezione radiomobile della Compagnia di Maglie. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

P.M. (queste le sue iniziali), infatti, nascondeva un involucro contenente 17,15 grammi di cocaina allo stato solido, 6 involucri per un totale di 2,85 grammi di cocaina e 150 grammi di sostanza da taglio. Inoltre, i militari hanno rinvenuto durante la perquisizione un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 265 euro, probabilmente derivanti dall’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi reato. La somma contante sarà versata sul libretto di deposito giudiziario. L’uomo è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.