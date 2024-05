Trovato in possesso di un fucile d’assalto e due pistole, arrestato 49enne di Nardò

Continuato le operazioni “ad alto impatto” condotte dalla Polizia di Stato, in osservanza alle determinazioni assunte in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e successivo al Tavolo tecnico del Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo.

Nella giornata di ieri si è svolta la seconda fase dell’operazione. Le attività hanno interessato le aree di Nardò, Gallipoli e Taurisano. Oltre agli arresti eseguiti il 22, sono altre due persone sono state arrestate il 23 maggio.

Le attività, coordinate dalla Squadra Mobile della Questura, sono state coadiuvate dagli agenti dei Commissariati di Gallipoli, Galatina, Nardò, Taurisano e Otranto, con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, Cosenza e Vibo Valentia,unità della squadra cinofili di Brindisi e Bari, dalla Polizia Stradale e dal Reparto Volo di Bari.

Nell’occasione è stato sviluppato un monitoraggio capillare del territorio, soprattutto nelle aree maggiormente connotate da presenza di persone legate ad ambienti criminali e caratterizzate da maggiori profili delinquenziali.

A Galatone è stato arrestato S. G. di 49enne di Nardò per ricettazione e detenzione illegali di armi, il quale, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un fucile d’assalto Russo con selettore semi-automatico e raffica – un caricatore per fucile AK-47 rifornito di 5 cartucce cal. 7,62×39 e 25 cartucce cal. 7,62×39, una pistola semiautomatica cal. 9 corto con matricola abrasa con caricatore; una pistola, cal. 9 corto, scarica e diverse munizioni

A Gallipoli è stato arrestato un 31enne del posto P.M., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato in possesso, nel corso di una perquisizione domiciliare, di 90 gr di hashish e 41 gr di marijuana, 1.500 euro in contanti e un bilancino.

Sono stati poi denunciati due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il primo, un 31enne di Tricase è stato trovato a Taurisano in possesso di gr. 12 di marjuana, euro 440 in banconote vario taglio, materiale per il confezionamento, 1 cartuccia calibro 16 e arnesi atti allo scasso ossia un martelletto rompi vetro generalmente utilizzato per causare incendi dei veicoli dal loro interno al fine di non poterne accertare la dolosità o meno della sua natura.

Al secondo, un 34enne di Gallipoli sono stati sequestrati gr.1,14 di cocaina suddivisa in due dosi e il materiale per confezionamento (forbici, nastro isolante). Il tutto, artatamente occultato all’interno dell’abitacolo, non è sfuggito al fiuto del cane poliziotto.

Il totale dei controlli dei servizi del 22 e del 23 maggio ammonta a 424 persone identificate, 126 veicoli controllati e 15 esercizi pubblici controllati.