Evade dai domiciliari e si mette alla guida ubriaco, arrestato 50enne di Galatone

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, diretto da Vicequestore Monica Sammati, hanno tratto in arresto un 50enne di Galatone per evasione dagli arresti domiciliari e lo hanno denunciato contestualmente per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I fatti

Nel primo pomeriggio sono giunte alla sala operativa numerose segnalazioni riguardanti una macchina che zigzagava su varie strade, tra cui quelle di Lido Conchiglie che, tra l’altro, urtava con violenza le auto in sosta e in transito. Gli agenti hanno subito perlustrato la zona e dopo pochi minuti hanno rintracciato e bloccato l’auto, evitando così che potesse provocare incidenti ancora più gravi. Una volta fermato il mezzo, dall’abitacolo sono usciti due congiunti, entrambi visibilmente ubriachi.

Alla guida si trovava il 50enne, che si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e per questo è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Inoltre, da un controllo più approfondito è emerso che lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari.

Giudicato questa mattina in udienza direttissima, il 50enne, che continuerà a stare agli arresti domiciliari, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione.

Una denuncia per furto

Inoltre, nel corso del dispositivo di controllo del territorio, gli agenti gallipolini, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, impiegato come rinforzo estivo, sempre nella giornata di ieri hanno denunciato un noto pregiudicato del posto per furto in abitazione.

Nello specifico, ieri mattina si è verificato un furto in un appartamento di Baia Verde, da dove il ladro ha portato via oltre 800 euro in contanti e un orologio di valore, scappando con una bicicletta elettrica di colore nero.

Riconosciuto da un testimone come un noto ladro gallipolino, è stato inseguito dallo stesso fino a quando non ha fatto perdere le proprie tracce, il 28enne è stato denunciato dagli agenti per furto in appartamento.