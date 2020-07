Dopo la perquisizione spuntano quasi 500 gr di marijuana e 16 piante di cannabis, a Porto Cesareo arrestato 53enne

Nella serata di ieri, a Porto Cesareo, i Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile, della Compagnia di Campi Salentina, a conclusione di una serie di indagini, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, P.D. 53enne.

Nello specifico, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di: 40,7 gr di marijuana; 1 vaschetta in plastica contenente 435 gr della stessa sostanza stupefacente; 16 piante invasate di cannabis indica di varia altezza; 1 bilancino di precisione; la somma contante di 260,00 euro e materiale vario per il confezionamento.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di citazione diretta a giudizio.

Un arresto a Lecce

Nel capoluogo, invece, i militari della Stazione di Lecce principale, hanno eseguito un ordine di custodia cautelare, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, nei confronti di Turkijan Mutisi 37enne, poiché ritenuto responsabile di furto e rapina, compiuti rispettivamente nel gennaio e febbraio scorsi ai danni di un anziano.

Il 37enne è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.